Samsung et SK Hynix vont fournir des puces au projet Stargate d'OpenAI

Un accord permet aux fabricants de puces sud-coréens de prendre pied dans le projet Stargate

Un fonctionnaire sud-coréen affirme qu'OpenAI cherche à commander 900 000 plaquettes en 2029

L'accord prévoit la construction de deux centres de données en Corée du Sud

Samsung Electronics

005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont signé des lettres d'intention pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI, les fabricants de puces sud-coréens s'associant au fabricant de ChatGPT pour répondre à la demande croissante de son projet Stargate .

Les annonces ont été faites mercredi après que le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a rencontré le président sud-coréen Lee Jae Myung et les présidents de Samsung Electronics et SK Hynix au bureau présidentiel dans le centre de Séoul.

Le président américain Donald Trump a dévoilé le projet Stargate de 500 milliards de dollars en janvier, chargeant OpenAI et ses partenaires, dont SoftBank 9434.T et Oracle ORCL.N , de veiller à ce que les États-Unis restent un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle.

L'élargissement de la disponibilité des puces était l'une des idées clés du projet, et Nvidia NVDA.O a déclaré la semaine dernière qu'elle investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et qu'elle lui fournirait des puces pour les centres de données.

PROJET DE CONSTRUCTION DE DEUX CENTRES DE DONNÉES EN CORÉE DU SUD

Le principal conseiller présidentiel sud-coréen, Kim Yong-beom, a déclaré qu'OpenAI cherchait à commander 900 000 plaquettes de semi-conducteurs en 2029 et prévoyait de créer des coentreprises avec Samsung et SK Hynix pour construire deux centres de données en Corée du Sud, d'une capacité initiale de 20 mégawatts.

Le conseiller a déclaré que la Corée du Sud était disposée à participer au financement du projet Stargate si nécessaire.

"La partie la plus importante du projet Stargate serait impossible sans les puces mémoire des deux entreprises", a déclaré Kim lors d'une conférence de presse.

Le bureau du président a déclaré que ce partenariat permettrait aux fabricants de puces sud-coréens de s'implanter rapidement dans le plus grand projet d'infrastructure d'intelligence artificielle au monde, offrant ainsi une opportunité de croissance à l'industrie nationale des puces.

Samsung et SK Hynix détiennent ensemble environ 70 % du marché mondial des puces de mémoire vive dynamique et près de 80 % du marché HBM.

HBM - un type de DRAM standard produit pour la première fois en 2013 - consiste à empiler les puces verticalement pour gagner de l'espace et réduire la consommation d'énergie, ce qui permet de traiter les gros volumes de données générés par les applications complexes de l'IA.

Cette année, OpenAI a installé son premier bureau à Séoul en raison de la forte demande sud-coréenne pour son service ChatGPT. Le pays compte le plus grand nombre d'abonnés payants au service ChatGPT après les États-Unis, selon OpenAI.

Parallèlement aux accords de fourniture de puces, la filiale de Samsung Electronics, Samsung SDS 018260.KS , a signé un partenariat avec OpenAI pour développer, construire et exploiter des centres de données d'IA dans le cadre du projet Stargate, tout en développant des services d'IA d'entreprise.

Le constructeur naval Samsung Heavy Industries 010140.KS et l'unité de construction Samsung C&T 028260.KS travailleront conjointement avec OpenAI pour développer des centres de données offshore flottants afin de réduire les coûts de refroidissement et les émissions de carbone.