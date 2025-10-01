Samsung et SK Hynix fourniront des puces mémoire au projet Stargate d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics

005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont signé des lettres d'intention pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI, ont-ils déclaré mercredi, alors que les fabricants de puces sud-coréens unissent leurs forces à celles du fabricant de ChatGPT pour répondre à la demande croissante de son projet Stargate .

Les annonces ont été faites mercredi après que le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a rencontré le président sud-coréen Lee Jae Myung et les présidents de Samsung Electronics et SK Hynix au bureau présidentiel dans le centre de Séoul.