CAC 40
7 928,06
+0,41%
Samsung et SK Hynix fourniront des puces mémoire au projet Stargate d'OpenAI
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics

005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont signé des lettres d'intention pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI, ont-ils déclaré mercredi, alors que les fabricants de puces sud-coréens unissent leurs forces à celles du fabricant de ChatGPT pour répondre à la demande croissante de son projet Stargate .

Les annonces ont été faites mercredi après que le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a rencontré le président sud-coréen Lee Jae Myung et les présidents de Samsung Electronics et SK Hynix au bureau présidentiel dans le centre de Séoul.

Valeurs associées

NVIDIA
186,5800 USD NASDAQ +2,60%
ORACLE
281,220 USD NYSE -0,54%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
SOFTBANK
1,261 EUR Tradegate +0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

