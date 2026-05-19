Samsung et le syndicat se rencontrent à nouveau alors que Séoul menace d'intervenir pour empêcher la grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hyunjoo Jin

Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat sud-coréen ont entamé mardi une nouvelle série de pourparlers afin de sortir de l'impasse dans les négociations sur les primes, après que les discussions de lundi n'aient pas abouti à un accord.

Les deux parties subissent une pression croissante pour éviter une grève imminente qui menace de nuire à l'économie coréenne et à la production de puces électroniques, mais elles sont restées très éloignées l'une de l'autre lors des négociations salariales menées sous l'égide du gouvernement lundi.

Le Premier ministre sud-coréen a menacé ce week-end d'intervenir par le biais d'un arbitrage d'urgence pour empêcher une grève qui doit débuter jeudi et durer 18 jours.

Selon des informations parues mardi dans les médias, citant le président de la Commission nationale des relations du travail, Samsung et le syndicat seraient en train de réduire certains écarts.

Lundi, un tribunal a partiellement accédé à la demande d’injonction de Samsung, statuant que les effectifs essentiels devaient être maintenus dans certaines usines pendant l’action syndicale.

Ce conflit est le plus grave affrontement entre Samsung et son syndicat depuis que le président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, s'est engagé en 2020 à se défaire de sa réputation d'antisyndicalisme, quelques mois après la création de son premier syndicat.

Samsung est l'un des employeurs les plus prisés de Corée, mais les employés étaient de plus en plus frustrés par l'écart salarial croissant avec son petit concurrent SK Hynix

000660.KS , qui a pris très tôt l'avantage en fournissant de la mémoire à large bande passante pour les puces d'intelligence artificielle de Nvidia NVDA.O

SK Hynix a procédé à une refonte de sa structure salariale l'année dernière, ce qui s'est traduit par des primes plus de trois fois supérieures à celles offertes aux employés de Samsung, accélérant ainsi la fuite des talents vers SK Hynix et provoquant une forte augmentation du nombre d'adhésions au syndicat de Samsung, ont déclaré des membres du syndicat.

La colère des employés a été exacerbée par les bénéfices records de Samsung , alors que l'essor de l'IA fait grimper la demande en puces.

Samsung a proposé que les employés du secteur des puces mémoire reçoivent des primes supérieures à celles des employés de SK Hynix.

Le syndicat a exigé que Samsung supprime le plafond de 50 % des primes par rapport au salaire annuel, alloue 15 % du bénéfice d'exploitation annuel à un fonds de primes partagé entre les employés et formalise ces dispositions dans les contrats.

Samsung a proposé d'affecter 9 à 10 % de son bénéfice d'exploitation annuel à une prime si le bénéfice dépassait 200 000 milliards de wons cette année, tout en maintenant le plafond de 50 % sur les primes, a déclaré le syndicat.

Jay Y. Lee a présenté ses excuses aux clients et au public au sujet du conflit social lors de ses premières déclarations publiques sur la question. Parmi les clients de Samsung figurent Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Nvidia.