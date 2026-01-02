Samsung Electronics souligne les progrès réalisés dans l'approvisionnement en puces HBM4

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS a souligné vendredi les progrès réalisés dans les puces de mémoire à grande largeur de bande de la prochaine génération (HBM), ou HBM4, en déclarant que les clients avaient loué sa compétitivité.

Le codirecteur général de Samsung Electronics, Jun Young-hyun, qui dirige la division des puces, a déclaré dans un discours prononcé à l'occasion du Nouvel An que la puce HBM4 avait suscité de vifs éloges de la part des clients en raison de sa compétitivité différenciée, certains d'entre eux affirmant que "Samsung est de retour".

En octobre, Samsung a déclaré qu'il était en "étroite discussion" pour fournir HBM4 à Nvidia NVDA.O , alors que le fabricant de puces sud-coréen s'efforce de rattraper ses rivaux tels que SK Hynix 000660.KS dans la course aux puces d'intelligence artificielle.