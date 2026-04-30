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Samsung Electronics s'attend à gagner davantage de clients pour ses puces logiques de pointe
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 05:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter les commentaires de Samsung sur la deuxième usine de Taylor, contexte)

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré jeudi qu'il s'attend **à remporter** prochainement davantage de contrats pour la fabrication de puces logiques utilisant son procédé avancé de 2 nanomètres, ajoutant qu'il **est** en pourparlers avec de grands clients du secteur technologique concernant des contrats de fonderie.

Samsung, qui est en concurrence avec TSMC 2330.TW et Intel

INTC.O dans le secteur de la fabrication de puces sous contrat, a déclaré qu'il **est** en phase d'étude préliminaire pour la construction d'une deuxième usine à Taylor, dans l'État américain du Texas, conformément aux discussions menées avec ses clients concernant les commandes potentielles.

La société sud-coréenne a déclaré qu'elle **est** en bonne voie pour démarrer la production en série dans sa première usine de Taylor en 2027, après avoir commencé ses opérations cette année.

L'année dernière, Samsung a décroché une commande de 16,5 milliards de dollars de Tesla TSLA.O pour la production de puces logiques. En janvier, les médias coréens ont rapporté que Samsung était en pourparlers avec Qualcomm

QCOM.O et d'autres clients concernant le processus de fabrication en 2 nanomètres.

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94,7500 USD NASDAQ +12,10%
QUALCOMM
156,0000 USD NASDAQ +4,00%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
TESLA
372,8000 USD NASDAQ -0,86%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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