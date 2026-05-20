Samsung Electronics s'apprête à faire face à une grève de grande ampleur jeudi après l'échec des négociations syndicales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le syndicat prévoit de lancer une grève de 18 jours à partir de jeudi

* Le gouvernement a menacé de recourir à une ordonnance d'arbitrage d'urgence pour retarder la grève

* Le cours de l'action Samsung recule d'environ 3%

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(Ajouter les commentaires du représentant du gouvernement et du commissaire au travail aux paragraphes 10 et 11) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Le syndicat de Samsung Electronics 005930.KS prévoit que 48 000 travailleurs se mettront en grève jeudi après l'échec des efforts visant à conclure un accord sur le versement des primes, menaçant ainsi la santé de l'économie sud-coréenne et l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs.

Le dirigeant syndical Choi Seung-ho a déclaré que la grève de 18 jours aurait lieu, la direction n'ayant pas cédé sur un dernier point d'achoppement dans les négociations menées sous l'égide du gouvernement.

“Je tiens à préciser que nous avions accepté la proposition finale présentée par le médiateur du gouvernement”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Nous exprimons notre profond regret et notre déception, mais le syndicat prévoit de mener la grève conformément à la loi”, a déclaré M. Choi.

Samsung Electronics a déclaré dans un communiqué que le syndicat avait insisté sur des “revendications inacceptables”, notamment concernant le montant des primes pour les divisions déficitaires.

“La raison pour laquelle un accord n'a pas pu être trouvé ... est que le fait d'accepter les revendications excessives du syndicat porterait atteinte aux principes fondamentaux de la gestion de l'entreprise”, a-t-elle déclaré.

Son action a chuté d'environ 3% à l'annonce de cette nouvelle.

Le gouvernement sud-coréen a menacé ce week-end d’intervenir et d’ordonner un arbitrage d’urgence, invoquant l’impact négatif que la grève pourrait avoir sur l’économie.

Cette mesure, rarement employée, empêcherait la grève de se poursuivre pendant 30 jours, le temps que le gouvernement serve de médiateur dans les négociations.

Mais un responsable du gouvernement sud-coréen a déclaré mercredi que parler d’arbitrage d’urgence était prématuré et qu’il restait encore du temps pour le dialogue.

Le commissaire sud-coréen au travail, Park Soo-keun, qui a joué le rôle de médiateur dans les négociations, a déclaré que le gouvernement était disposé à relancer le processus de médiation “à tout moment”.

Samsung représente près d’un quart des exportations du pays. C’est également le plus grand fabricant mondial de puces mémoire et toute interruption de la production pourrait nuire à l’approvisionnement mondial à un moment où le boom de l’IA a provoqué des pénuries.

Le syndicat avait exigé que Samsung supprime le plafond des primes, fixé à 50% des salaires annuels, alloue 15% du bénéfice d'exploitation annuel aux primes et que ces changements soient officialisés pour une durée supérieure à un an.