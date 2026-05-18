Samsung Electronics et le syndicat sud-coréen reprennent les négociations salariales alors qu'une grève menace chez le géant des puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les responsables gouvernementaux mettent en garde contre le fait qu'une grève pourrait menacer la croissance économique et les exportations

* Le syndicat rejette les pressions en faveur d'un arbitrage et s'engage à ne pas accepter un accord salarial défavorable

* Le président Lee Jae Myung appelle à un respect égal des droits des travailleurs et des dirigeants d'entreprise

(Ajout des commentaires du dirigeant syndical et mise à jour du cours de l'action dans les paragraphes 3 et 8) par Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat sud-coréen ont entamé lundi un nouveau cycle de négociations salariales sous l'égide du gouvernement, dans le but d'éviter une grève au sein du géant technologique, qui représente près d'un quart des exportations du pays.

Ces négociations font suite à l'échec la semaine dernière d'un premier cycle de négociations sur les salaires et les primes, alors qu'une grève devait débuter jeudi chez le plus grand fabricant mondial de puces mémoire.

Avant la réunion, un dirigeant syndical a déclaré aux journalistes que le syndicat s'engagerait sincèrement dans les négociations.

Des responsables du gouvernement sud-coréen, dont le Premier ministre et le ministre des Finances, ont fait part de leurs inquiétudes quant à la nécessité d'éviter à tout prix une grève, avertissant qu'elle pourrait faire peser un risque important sur la croissance économique, les exportations et les marchés financiers.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré lundi dans un message publié sur les réseaux sociaux que les droits de la direction devaient être respectés au même titre que les droits des travailleurs.

"En Corée du Sud, qui a adopté un ordre démocratique libéral et une économie de marché capitaliste, les travailleurs doivent être respectés au même titre que les entreprises, et les droits de gestion des entreprises doivent être respectés au même titre que les droits des travailleurs", a écrit Lee sur X.

Il a ajouté que les travailleurs devaient recevoir une rémunération équitable pour leur travail, tandis que les actionnaires, qui assument les risques et les pertes liés à leurs investissements, méritaient également une part des bénéfices de l'entreprise.

GRÈVE PRÉVUE À PARTIR DU 21 MAI

L'action Samsung Electronics a inversé la tendance après la publication de Lee, progressant de 3,5 % en début de séance, alors que l'indice de référence KOSPI .KS11 reculait de 1,5 %.

Le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a déclaré dimanche que le gouvernement envisagerait toutes les options, y compris l'arbitrage d'urgence , pour empêcher une grève.

Une ordonnance d'arbitrage d'urgence, qui peut être invoquée par le ministre du Travail si le pays estime qu'un conflit est susceptible de nuire à l'économie ou à la vie quotidienne, interdit immédiatement toute action syndicale pendant 30 jours, tandis que la Commission nationale des relations du travail mène des procédures de médiation et d'arbitrage.

Le syndicat a déclaré dimanche qu'il ne céderait pas aux pressions en faveur de l'arbitrage et qu'il n'accepterait pas d'accord salarial si l'entreprise proposait une offre moins favorable .

Plus de 45 000 travailleurs menacent d'organiser la plus grande grève de l'histoire de l'entreprise, d'une durée de 18 jours à partir du 21 mai, ce qui perturberait la production de puces mémoire, composants essentiels des centres de données d'IA, des smartphones et des ordinateurs portables, alors que Samsung et son syndicat peinent à trouver un compromis sur le versement des primes.

Après l'échec des négociations la semaine dernière, les dirigeants de la division puces de Samsung ont exhorté le syndicat à s'abstenir de faire grève, invoquant les inquiétudes soulevées par des clients de semi-conducteurs durement acquis tels que Nvidia NVDA.O , selon les médias.

Les dirigeants ont déclaré que certains clients avaient indiqué qu'ils pourraient temporairement cesser d'accepter les livraisons pendant une grève, car ils ne pourraient pas garantir la qualité des produits, selon ces informations, qui citent un participant à la réunion.

Samsung a refusé de commenter cette affaire.