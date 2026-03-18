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Samsung Elec prévoit de produire des puces Tesla à partir de fin 2027
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 03:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de commencer la production en volume des puces de Tesla TSLA.O dans son usine du Texas au cours du second semestre de l'année prochaine.

Les commentaires ont été faits par Han Jin-man, président de Samsung Electronics et responsable de l'activité de fonderie, lors d'une réunion des actionnaires.

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TESLA
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