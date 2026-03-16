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Samsung Elec présente la nouvelle puce d'inférence de Nvidia fabriquée selon un procédé de 4 nanomètres
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 23:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS a présenté la nouvelle puce d'intelligence artificielle de Nvidia

NVDA.O fabriquée à l'aide du processus de 4 nanomètres de Samsung lors de la conférence des développeurs GTC de Nvidia qui s'est tenue lundi en Californie.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré lors de l'événement que Samsung fabrique le nouveau processeur d'inférence IA de Nvidia sur la base de la technologie de la startup de puces Groq.

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