Samsung Elec présente la nouvelle puce d'inférence de Nvidia fabriquée selon un procédé de 4 nanomètres

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Samsung Electronics 005930.KS a présenté la nouvelle puce d'intelligence artificielle de Nvidia

NVDA.O fabriquée à l'aide du processus de 4 nanomètres de Samsung lors de la conférence des développeurs GTC de Nvidia qui s'est tenue lundi en Californie.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré lors de l'événement que Samsung fabrique le nouveau processeur d'inférence IA de Nvidia sur la base de la technologie de la startup de puces Groq.