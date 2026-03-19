Samsung Elec fournira des puces HBM4 à OpenAI, selon un journal sud-coréen

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Samsung Electronics 005930.KS prévoit de fournir ses puces de mémoire à large bande passante de nouvelle génération (HBM4) à OpenAI pour qu'elles soient utilisées dans le premier processeur d'intelligence artificielle interne du fabricant de ChatGPT, a déclaré le Korean Economic Daily jeudi.

L'année dernière, Samsung a signé une lettre d'intention pour fournir des puces de mémoire au centre de données d'OpenAI afin de répondre à la demande croissante de son projet Stargate .

Voici quelques détails:

* Samsung prévoit de fournir jusqu'à 800 millions de gigabits (Gb) de puces HBM4 à 12 couches à OpenAI au cours du second semestre de cette année, a rapporté le journal, citant des sources industrielles anonymes.

* Les puces HBM4 seront associées au premier processeur IA d'OpenAI , une puce personnalisée développée en collaboration avec Broadcom AVGO.O , et devraient être fabriquées par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC)

2330.TW à partir du troisième trimestre, avec un lancement prévu d'ici la fin de l'année, a ajouté le rapport.

* L'année dernière, OpenAI s'est associé à Broadcom pour produire ses premiers processeurs d'intelligence artificielle internes. Il s'agit de la dernière collaboration en date pour le fabricant de ChatGPT, qui s'efforce d'obtenir la puissance de calcul nécessaire pour répondre à la demande croissante de ses services.

* Samsung et Advanced Micro Devices AMD.O ont signé mercredi un protocole d'accord visant à étendre leur partenariat stratégique sur la fourniture de puces de mémoire pour l'infrastructure d'intelligence artificielle, en vertu duquel Samsung servira de fournisseur clé de puces HBM4 pour les prochains GPU d'intelligence artificielle d'AMD .

* Samsung Electronics a refusé de commenter et OpenAI n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures d'ouverture.