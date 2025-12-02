Samsung dévoile son premier téléphone pliable, alors que la concurrence s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du dirigeant de Samsung aux paragraphes 4-5 et 8) par Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS a dévoilé mardi son premier smartphone pliable, dans le but de renforcer sa position dans un secteur du marché de la téléphonie où la concurrence devrait s'intensifier.

Le lancement du Galaxy Z TriFold marque lavolonté de Samsung de renforcer sa position dans un segment où les rivaux chinois ont gagné du terrain, même si les analystes estiment que le prix élevé et les défis de production signifient que les appareils pliables sont susceptibles de rester une catégorie de niche pour l'instant. ) Lemodèle, dont le prix est d'environ 3,59 millions de wons (2 440,17), se déploie en un écran (de 10 pouces de 253,1 millimètres, en utilisant trois panneaux . Il est près de 25 % plus grand que le dernier modèle pliable Galaxy Z Fold 7 de Samsung.

"Je pense que le marché des appareils pliables va continuer à croître, et le TriFold en particulier pourrait servir de catalyseur pour stimuler une croissance plus explosive dans les parties clés du segment", a déclaré Alex Lim, vice-président exécutif de Samsung Electronics et directeur du bureau des ventes et du marketing en Corée.

M. Lim a précisé que le nouvel appareil pliable est destiné aux clients qui le souhaitent spécifiquement, plutôt qu'à une augmentation du volume.

Le TriFold, produit en Corée du Sud, sera mis en vente dans le pays le 12 décembre et sera déployé en Chine, à Singapour, à Taïwan et aux Émirats arabes unis dans le courant de l'année. Le lancement aux États-Unis est prévu dès le premier trimestre de l'année prochaine.

L'appareil est doté de la plus grande batterie des modèles phares de Samsung et prend en charge la recharge ultra-rapide qui permet au téléphone d'atteindre 50 % de sa capacité en 30 minutes.

M. Lim a déclaré que les puces mémoire et les autres coûts des composants ont fortement augmenté, ce qui fait de la fixation des prix une "décision difficile".

LA CONCURRENCE DE HUAWEI ET D'APPLE

Selon les analystes, le TriFold est plus susceptible d'être une vitrine de la nouvelle technologie qu'un produit phare à fort volume.

"Le TriFold est un produit de première génération, et c'est la première fois qu'un design trifold est commercialisé, il est donc difficile de voir Samsung pousser de grands volumes à ce stade", a déclaré Ryu Young-ho, un analyste senior chez NH Investment & Securities.

Il a noté que si la gamme Galaxy Z Fold de Samsung a mûri sur sept générations avec des structures de coûts plus faibles, "le trifold pourrait encore être confronté à des problèmes d'exhaustivité ou de durabilité", d'où l'importance d'évaluer d 'abord la réaction du marché.

La concurrence sur le marché des smartphones pliables devrait s'intensifier, le Chinois Huawei ayant lancé le premier téléphone pliable à trois voies du secteur en septembre dernier et Apple AAPL.O devant sortir son premier téléphone pliable l'année prochaine. Toutefois, les analystes estiment que les prix élevés et les limites de la production de masse risquent de freiner le secteur.

Selon Counterpoint Research, les téléphones pliables devraient représenter moins de 2 % du marché total des smartphones cette année et moins de 3 % en 2027.

La part de Samsung sur le marché des téléphones pliables a grimpé à 64 % au troisième trimestre, contre 9 % au trimestre précédent, selon Counterpoint, ce qui illustre la façon dont la part de marché peut fluctuer en fonction du calendrier de lancement des produits.

Le cabinet prévoit que le marché des smartphones pliables connaîtra une croissance de 14 % cette année, suivie d'une croissance annuelle de l'ordre de 30 % en 2026 et 2027, alors qu'Apple s'apprête à entrer dans le segment. (1 $ = 1 467,0900 wons)