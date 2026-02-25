Samsung dévoile le Galaxy S26 et augmente ses prix sur les principaux marchés en raison de la flambée des prix des puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS a lancé jeudi ses smartphones phares Galaxy S26 avec des prix plus élevés pour certains modèles aux États-Unis et en Corée du Sud, testant la demande alors que la flambée des coûts des puces mémoire pèse sur les marges.

Ce lancement, qui intègre les fonctions d'IA de Perplexity ainsi que Gemini de Google GOOGL.O et un Bixby amélioré, fait suite à la perte par Samsung du leadership des smartphones l'année dernière au profit d'Apple AAPL.O , qui a bénéficié d'une forte demande d'iPhone en Chine et en Inde.

Le mois dernier, la sociétéa mis en garde contre une aggravation de la pénurie de puces entraînée par le boom de l'IA, la forte demande de mémoire soutenant son activité principale de puces, mais exerçant une pression sur les smartphones et les unités d'affichage.

La poussée mondiale d'entreprises telles que Meta, Google et Microsoft pour construire des infrastructures d'IA a absorbé une grande partie de l'offre de mémoire, faisant grimper les prix car les fabricants de puces donnent la priorité aux composants de centres de données à plus forte marge, tels que les puces de mémoire à large bande passante, plutôt qu'aux appareils grand public.

Samsung a fixé le prix du Galaxy S26 de base à 899 dollars aux États-Unis, soit une hausse de 4,7 % par rapport au modèle précédent, et celui du S26 Plus à 1 099 dollars, soit une hausse de 10 %. Les prix de l'Ultra sont restés inchangés.

En Corée du Sud, le prix du modèle de base a augmenté de 8,6 %.

La société a également équipé certains modèles S26 de processeurs Exynos internes après avoir utilisé les puces Snapdragon de Qualcomm QCOM.O pour le S25, un changement qui, selon les analystes, pourrait soutenir son activité de conception de puces et ses marges sur les téléphones portables.

Samsung a déclaré que le S26 Ultra comprend ce qu'il appelle le premier écran mobile de confidentialité intégré de l'industrie, limitant les angles de vue latéraux.

La société a déclaré qu'elle commencerait à déployer la série S26 le 11 mars.

L'observateur du marché TrendForce s'attendait à ce que les prix des contrats DRAM conventionnels augmentent de 90 % à 95 % entre janvier et mars de cette année, par rapport aux trois derniers mois de l'année 2025.

Tim Cook d'Apple a déclaré en janvier, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, qu'il s'attendait à une forte augmentation des prix des puces mémoire, mais il a refusé de répondre aux questions des analystes sur l'éventualité d'une hausse des prix de la part d'Apple en réponse à cette augmentation.