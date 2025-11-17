Samsung augmente les prix des puces mémoire jusqu'à 60 % en raison de l'aggravation de la pénurie, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Samsung augmente les prix des puces pour serveurs de 30 à 60 %

*

Les fortes hausses de prix augmentent le stress des entreprises d'infrastructure de données

*

Mais une aubaine pour Samsung qui a pris du retard sur ses rivaux dans le domaine des puces d'IA avancées

*

Les actions des puces se redressent après le rapport de Reuters

(Mise à jour de l'article du 14 novembre avec les réactions des cours de bourse et le nouveau plan d'usine de Samsung, dans les paragraphes 2, 7 et 11) par Hyunjoo Jin et Fanny Potkin

Samsung Electronics

005930.KS a augmenté ce mois-ci les prix de certaines puces mémoire - actuellement en pénurie en raison de la course mondiale à la construction de centres de données d'intelligence artificielle - de 60 % par rapport à septembre, ont déclaré deux personnes ayant connaissance des hausses.

Les actions de Samsung, SK Hynix 000660.KS et des fabricants de puces américains ont fortement augmenté à la suite de cette nouvelle, qui souligne la façon dont l'essor de l'intelligence artificielle a stimulé une demande intense d'unités de puces spécifiquement conçues pour les tâches d'IA, ainsi que de puces de mémoire utilisées dans ces unités.

La hausse des prix fait suite à la décision de Samsung, le plus grand fabricant de puces mémoire au monde, de retarder l'annonce officielle des prix pour les contrats d'approvisionnement en octobre, ont déclaré les personnes, ajoutant que les détails des prix sont généralement annoncés chaque mois.

La flambée des prix de ces puces mémoire, qui sont principalement utilisées dans les serveurs, risque d'accroître la pression sur les grandes entreprises qui construisent des infrastructures de données. Elle menace également d'augmenter les coûts d'autres produits, tels que les smartphones et les ordinateurs, dans lesquels ces puces sont également utilisées.

DES PRIX EXTRÊMES PAYÉS

Bon nombre des plus grands fabricants de serveurs et constructeurs de centres de données "acceptent maintenant qu'ils n'obtiendront pas suffisamment de produits". Les primes de prix payées sont extrêmes", a déclaré à Reuters Tobey Gonnerman, président du distributeur de semi-conducteurs Fusion Worldwide.

Les prix contractuels de l'entreprise sud-coréenne pour les modules de mémoire DDR5 de 32 gigaoctets(GB) ont grimpé à 239 dollars en novembre, contre 149 dollars en septembre, a-t-il déclaré.

Après le rapport initial de Reuters vendredi, les actions des fabricants de puces américains ont bondi, Micron Technology

MU.O grimpant de 4 %. Lundi matin, les actions de Samsung ont progressé de 3 % et celles de SK Hynix de 6 %. Ces trois titres ont regagné du terrain après des chutes antérieures dues à des inquiétudes concernant les valorisations tendues de l'IA.

Les puces de mémoire DDR sont utilisées dans les serveurs, les ordinateurs et d'autres appareils. Elles contribuent aux performances informatiques en stockant temporairement des données et en gérant des transferts et des récupérations de données rapides.

Samsung a également augmenté les prix des puces DDR5 de 16 et 128 Go d'environ 50 %, pour les porter respectivement à 135 et 1 194 dollars. Les prix des puces DDR5 de 64 et 96 Go ont augmenté de plus de 30 %, a déclaré Tobey Gonnerman.

Ces hausses de prix ont été confirmées par une autre source informée par Samsung. La source n'a pas souhaité être identifiée car l'information n'est pas publique.

NOUVEAU PROJET D'USINE

Samsung s'est refusé à tout commentaire. Il a annoncé séparément dimanche qu'il construirait une nouvelle ligne de production de puces dans son usine en Corée du Sud, car il s'attend à ce que l'IA stimule la demande à moyen et à long terme.

La pénurie de puces est telle qu'elle a provoqué des achats de panique de la part de certains clients, selon des cadres et des analystes du secteur.

SMIC 0981.HK , le plus grand fabricant chinois de puces sous contrat, a déclaré vendredi que la pénurie de puces de mémoire signifiait que les clients retenaient leurs commandes pour d'autres types de puces qui sont également utilisées dans leurs produits.

Xiaomi 1810.HK , un fabricant chinois de smartphones, de produits électroniques et d'automobiles, a également averti le mois dernier que la hausse des prix avait augmenté le coût de fabrication des téléphones.

La pénurie est toutefois une aubaine pour Samsung, qui a pris du retard sur ses rivaux en proposant des puces d'IA avancées et qui, jusqu'à récemment, n'avait pas vu ses bénéfices grimper autant.

Son passage plus lent aux puces d'intelligence artificielle signifie également que Samsung a un meilleur pouvoir de fixation des prix que ses rivaux plus petits dans le domaine de la mémoire, tels que SK Hynix et Micron, selon Jeff Kim, responsable de la recherche chez KB Securities.

Ellie Wang, analyste chez TrendForce, a déclaré que Samsung est susceptible d'augmenter les prix des contrats trimestriels de 40 à 50 % au cours de la période octobre-décembre, ce qui est supérieur à la moyenne de 30 % attendue pour l'ensemble de l'industrie.

"Ils sont vraiment convaincus que le prix va augmenter. La raison principale est que la demande est maintenant très forte et que tout le monde travaille sur des accords à long terme avec les fournisseurs", a-t-elle déclaré, ajoutant que ces accords portent soit sur 2026, soit sur 2026 et 2027 combinés.