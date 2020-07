Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Samsung anticipe un rebond de la demande pour smartphone au second semestre Reuters • 30/07/2020 à 08:30









SAMSUNG ANTICIPE UN REBOND DE LA DEMANDE POUR SMARTPHONE AU SECOND SEMESTRE SEOUL (Reuters) - Samsung Electronics a déclaré jeudi s'attendre à un rétablissement progressif de la demande pour les appareils mobiles et l'électronique grand public au second semestre, même si des risques demeurent à cause de la pandémie de coronavirus et d'une concurrence accrue. Le groupe sud-coréen a indiqué que son bénéfice d'exploitation avait progressé de 23% à 8.100 milliards de wons (6,81 milliards de dollars) sur la période avril-juin, conforme aux estimations qu'il avait communiquées plus tôt ce mois-ci. Cette hausse a été portée par la flambée, de 13%, du prix des puces DRAM. La demande de microprocesseurs est venue principalement des centres de données qui ont renforcé leurs activités pour répondre à la demande liée au télétravail et à l'apprentissage en ligne, répandus avec la crise sanitaire. Samsung a fait savoir que son chiffres d'affaires avait décliné de 6% à 53.000 milliards de wons. Son bénéfice net a progressé de 7% à 5.600 milliards de wons. Le premier fabricant mondial de smartphones devrait lancer cette année la nouvelle version de son Galaxy ainsi qu'un nouveau smartphone pliable. (Joyce Lee et Heekyong Yang; version française Jean Terzian)

