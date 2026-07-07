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Samsung anticipe au T2 un bénéfice multiplié par dix-neuf, supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 00:56

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré mardi que son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre devrait avoir été multiplié par dix-neuf sur un an, un bond supérieur aux attentes, citant la hausse des prix des puces mémoire en raison d'une forte demande liée à l'intelligence artificielle (IA).

Dans un communiqué, le premier fabricant mondial de puces a dit estimer que son bénéfice d'exploitation sur la période avril-juin s'est établi à 89.400 milliards de wons (58,44 milliards de dollars), contre 4.700 milliards de wons un an plus tôt. Le consensus ressortait à 87.300 milliards de wons, selon des données LSEG SmartEstimate.

Samsung a déclaré également s'attendre à une croissance sur un an de 129% de son chiffre d'affaires, à 171.000 milliards de wons, lors du trimestre écoulé.

Des résultats définitifs et détaillés sont attendus fin juillet.

(Heekyong Yang et Joyce Lee; version française Jean Terzian)

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