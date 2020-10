Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Samsung annonce le décès de son président Lee Kun-hee Reuters • 25/10/2020 à 02:46









(Précisions, photo à disposition) SEOUL, 25 octobre (Reuters) - Samsung 005930.KS a annoncé que son président Lee Kun-hee est décédé dimanche à l'âge de 78 ans, entouré des membres de sa famille dont Jay H. Lee, son fils et vice-président du groupe sud-coréen. Lee Kun-hee avait été hospitalisé en 2014 suite à une crise cardiaque, laissant de facto la tête du groupe à son fils. Il a développé l'entreprise de son père Lee Byung-chull pour en faire le plus grand conglomérat de Corée du Sud. "Le président Lee était un vrai visionnaire qui a transformé une entreprise locale en plus grand innovateur mondial et puissance industrielle", a dit Samsung, mettant en avant la transformation du management du groupe initiée en 1993 par Lee. "Son héritage sera éternel", a ajouté la firme sud-coréenne dans un communiqué. (Cynthia Kim et Joyce Lee; version française Jean Terzian)

Valeurs associées SAMSUNG ELECTRON OTCBB -100.00%