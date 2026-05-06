Samsung annonce l'arrêt des ventes en Chine de certains produits électroniques grand public

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS , fabricant de téléviseurs et d'appareils électroménagers, a annoncé mercredi avoir décidé de cesser la vente de certains produits électroniques grand public en Chine continentale, en raison de l'intensification de la concurrence sur le marché local.

"La société mettra tout en œuvre pour minimiser l'impact de cette décision sur ses clients et examine actuellement diverses mesures de soutien à l'intention de ses partenaires commerciaux", a déclaré Samsung dans un communiqué, faisant suite à des informations parues précédemment dans les médias sud-coréens concernant le retrait de ses activités de vente de téléviseurs et d'appareils électroménagers en Chine.

Alors que l'activité de Samsung dans le domaine des puces mémoire connaît une forte hausse de ses bénéfices grâce à l'essor de l'IA, ses autres produits, tels que les téléviseurs, les appareils électroménagers et les téléphones mobiles, sont confrontés à une concurrence croissante de la part de concurrents chinois en Chine et ailleurs.

Samsung a annoncé lundi avoir remplacé le directeur de sa division TV, pour la première fois en plus de deux ans.

En décembre dernier, Samsung, leader de longue date sur le marché mondial des téléviseurs, a été brièvement dépassé par son concurrent chinois TCL, qui a récemment conclu un accord de partenariat stratégique avec le japonais Sony 6758.T , selon le cabinet d'études de marché Counterpoint.

Les divisions TV et électroménager de Samsung ont enregistré des pertes de 200 milliards de wons (138,31 millions de dollars) l'année dernière, face à la concurrence et aux droits de douane américains.

Le deuxième fabricant mondial de smartphones a également perdu des parts de marché au profit d'Apple AAPL.O et de ses concurrents locaux sur le marché chinois, tout en étant confronté à une concurrence croissante de la part de petits concurrents, tels que ChangXin Memory Technologies sur le marché des puces.

Samsung devrait poursuivre ses ventes de téléphones mobiles et de puces en Chine.

(1 $ = 1.446,0400 wons)