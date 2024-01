Samse en repli sur fond de perspectives optimistes

(AOF) - Samse, groupe spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat, a enregistré un chiffre d'affaires 2023 de 1,89 milliard d'euros, en recul de 1,2%. L'activité négoce recule pour sa part de 2,1%, à 1,48 milliard d'euros. Pour sa part, l'activité bricolage enregistre une croissance de 2,4%, et reste bien orientée par rapport au marché, qui est en recul (-1,4%) par rapport à 2022 selon les indices mensuels communiqués par la Banque de France.

Les perspectives sur l'année 2024 sont assez pessimistes sur le marché de l'immobilier neuf et restent plutôt bien orientées sur le marché du bricolage et de la rénovation.

Le groupe entend poursuivre la stratégie de développement géographique de son réseau de distribution existant. A ce titre, il poursuit ses discussions dans le cadre d'une négociation exclusive (annoncée début décembre 2023) en vue de reprendre la branche négoce du Groupe Hérige (VM Matériaux, LNTP, Cominex).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.