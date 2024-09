Samse : des comptes dégradés au premier semestre

(AOF) - Samse, groupe spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat, a publié, au titre de son premier semestre, un résultat net de 8,9 millions d'euros, en décroissance de 79,3%. Son résultat opérationnel courant s’élève à 15,9 millions d'euros au 30 juin 2024, en chute de 71,9% pour un chiffre d'affaires de 960,6 millions d'euros, en baisse de 5,2%.

Le Groupe Samse poursuit le renforcement de sa filière TP/EAU avec l'acquisition, début juillet 2024, de la société Plasti+. Cette société, spécialisée dans la distribution de matériaux pour les travaux publics, l'adduction d'eau et l'hydraulique des bâtiments, compte 12 collaborateurs. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros en 2023 sur deux établissements situés à Cahors (46) et Brive la Gaillarde (19).

"Compte-tenu de l'incertitude sur l'évolution de ses marchés, le groupe décide de se concentrer sur la rationalisation des moyens de production tout en conservant l'engagement et la compétence de ses équipes. Il entend également poursuivre, dans les mois à venir, le dynamisme de son réseau actuel en favorisant les synergies entre ses différentes enseignes", précise un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.