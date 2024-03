Samse : comptes dégradés en 2023

(AOF) - Le chiffre d’affaires du groupe Samse s’établit à 1,889 milliards d'euros en 2023, soit une diminution de 1,2% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe s’établit à 104,3 millions d'euros en baisse de 16,8% (soit -21,1 millions d'euros) comparé à 2022. Le résultat opérationnel s’établit à 101,9 millions d'euros en diminution de 23,3 millions d'euros par rapport à 2022. Le résultat net des sociétés intégrées ressort à 79,3 millions d'euros et diminue de 18,5 millions d'euros (-18,9%).

Le résultat net part du groupe suit sensiblement la même évolution pour s'établir à 76,4 millions d'euros, soit un repli de 19,4%.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale du 23 mai 2024 un dividende de 10 euros par action. Ce dividende serait mis en paiement à compter du 24 juin 2024.

Quant à ses perspectives pour 2024, Samse ne donne pas de données chiffrées. Le groupe de distribution de matériaux de construction déclare uniquement que "le marché de l'immobilier neuf, et plus spécifiquement celui des constructeurs de maisons individuelles, devrait poursuivre sensiblement son repli tandis que le secteur de la rénovation semble se maintenir à un bon niveau du fait notamment des importants besoins en rénovation énergétique".

"Compte tenu d'un marché de l'immobilier structurellement porteur, l'activité devrait connaître un effet de rattrapage dans les années à venir", ajoute la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.