Samsara bondit après avoir relevé ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de l'entreprise de logiciels Samsara IOT.N ont bondi de 10 % à 39,46 $ dans les échanges prolongés ** IOT relève ses prévisions pour le chiffre d'affaires total et le bénéfice ajusté par action de l'exercice 26

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a grimpé de 30 % à 391,5 millions de dollars par rapport à l'année précédente

** L'essor de l'économie basée sur l'IA amplifie la demande pour la plateforme de l'entreprise - Sanjit Biswas, directeur général de l'entreprise

** La société basée à San Francisco, qui fournit des services de suivi de flotte par GPS et de points d'accès Wi-Fi, a terminé le deuxième trimestre avec 2 771 clients générant des revenus annuels récurrents de plus de 100 000 dollars, contre 2 120 il y a un an

** Douze des 20 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et huit à "conserver"; PT médian de 46,50 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions d'IOT ont baissé de 18 % depuis le début de l'année