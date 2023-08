SAMBA DIGITAL : RESULTATS SEMESTRIELS 2023

Forte hausse de l’activité : +27%

Croissance forte du Résultat net : +63%

Confirmation de l’objectif 2023 de CA à 5,9 M€





Lisbonne (Portugal) – 29 Août 2023 – 18 heures : Samba Digital (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB), acteur global du marketing sportif annonce une progression soutenue de son chiffre d’affaires semestriel et un fort accroissement de sa rentabilité.



Très bonne orientation de l’activité



Samba Digital a réalisé au 1er semestre 2023 un chiffre d’affaires de 2.514 K€ en forte hausse de 27% par rapport à la même période de l’exercice précédent. La croissance organique exprimée à taux de change constants est encore plus élevée à 32%, en raison de l’appréciation de l’euro face au dollar américain.



La progression du revenu se nourrit notamment du renouvellement sans exception de tous les contrats clients, assorti dans la plupart des cas d’une augmentation sensible du chiffre d’affaires contractuel. Elle bénéficie également de l’apport de nouveaux contrats dans les zones géographiques cibles, telles que les territoires américains et francophones.