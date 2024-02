SAMBA DIGITAL : RESULTATS 2023 - Forte hausse du revenu et de la rentabilité

Chiffre d’affaires : +45%

Résultat net : +78%





Lisbonne (Portugal) – 28 février 2024 - 18 heures : Samba Digital, acteur global du marketing sportif présente des résultats 2023 en ligne avec ses prévisions et en nette progression par rapport à l’exercice 2022.



Les comptes 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration de la société Samba Digital SGPS (Portugal) cotée sur Euronext Lisbonne (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB) se présentent de la manière suivante :



La variation indique la croissance en données publiées et celles à taux de change constants la progression en dollars hors effets devises.



Les comptes définitifs et audités seront disponibles au plus tard le 20 mai 2024.



Accroissement de l’activité dans toutes les régions



En 2023, Samba Digital a déployé avec succès son offre globale répondant parfaitement aux enjeux du marketing sportif digital dans toutes les régions du monde. La répartition par zone géographique est sensiblement la même qu’en 2022 avec une légère progression de l’Europe francophone.