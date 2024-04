Samba Digital renforce ses services de iGaming avec de nouvelles solutions de marketing d'affiliation et se développe en Afrique

Lisbonne (Portugal) – 22 avril 2024 - 18 heures : Samba Digital (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB), acteur global du marketing sportif, poursuit sa croissance en introduisant des solutions de marketing d'affiliation et en étendant sa présence géographique, notamment en Afrique, pour répondre à la demande croissante des opérateurs de iGaming.



Le marketing d'affiliation est un modèle économique où les entreprises de iGaming, appelées "opérateurs", collaborent avec des partenaires externes, appelés "affiliés". Ces affiliés sont chargés de promouvoir les services des opérateurs en échange d'une rémunération basée sur la performance. Ce système garantit un investissement publicitaire optimisé, car les affiliés sont payés uniquement lorsque leurs efforts génèrent des résultats concrets, tels que l'acquisition de nouveaux joueurs ou l'accroissement de la visibilité de la marque. Ce modèle non seulement permet de mesurer précisément le retour sur investissement, mais il est également extensible et scalable, ce qui signifie que Samba Digital peut l'appliquer à une multitude de clients et sur plusieurs territoires à la fois, permettant ainsi une expansion rapide et contrôlée de ses activités.