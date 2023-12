Samba Digital confirme la bonne orientation de son activité

1. CA 2023 proche de 6M€ et marge opérationnelle à 23%

2. Objectif de chiffre d’affaires 2024 : 10 M€ (+67%)

3. Nouveaux débouchés prometteurs au Moyen-Orient





Lisbonne (Portugal) – 15 décembre 2023 - 18 heures : Samba Digital, INC., acteur global du marketing sportif, réitère ses prévisions de progression de son activité et de sa rentabilité pour 2023 et anticipe une forte hausse de son chiffre d’affaires en 2024, portée par de nombreux projets en cours de négociation, notamment dans de nouveaux territoires.

Comme annoncé précédemment par communiqué de presse, l’activité de Samba Digital en 2023 va connaître une augmentation d’environ 50% par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse s’inscrit dans une dynamique très positive du marketing digital appliqué au sport, dans un monde où ces activités récréatives se globalisent avec les réseaux sociaux, la médiatisation croissante des grands évènements sportifs et le souhait des acteurs de ce milieu (clubs, fédérations, …) de rester connectés à leur public quel que soit l’endroit où il se trouve.



Samba Digital est ainsi en mesure de confirmer l’atteinte d’un chiffre d’affaires 2023 autour de 6 M€ avec une marge opérationnelle de 23%.