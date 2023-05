SAMBA DIGITAL: CALENDRIER FINANCIER 2023

Lisbonne, le 9 mai 2023 - 18:00







Calendrier financier 2023





Samba Digital (ISIN : PTDGL0AM0003, Mnémonique : MLSMB), acteur global du marketing sportif, annonce aujourd’hui son agenda financier pour 2023 :



Evénements Dates

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 Mardi 18 juillet 2023

Résultats du 1er semestre 2023 Mercredi 30 août 2023

Réunion de présentation des comptes semestriels 2023 et perspectives Jeudi 21 septembre 2023

Chiffre d’affaires du T3 2023 Mardi 17 octobre 2023

Chiffre d’affaires annuel 2023 Mardi 16 janvier 2024

Résultats préliminaires 2023 Mercredi 28 février 2024

Résultats définitifs 2023 et chiffre d’affaires du T1 2024 Mardi 30 avril 2024

Réunion de présentation des comptes annuels 2023 et perspectives Mercredi 15 mai 2024





À propos de Samba Digital Inc.

Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leur stratégie d'internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le monde.

L'entreprise est présente sur quatre continents : Amérique (USA et LATAM), Europe, Afrique et Asie. Samba Digital travaille avec les plus grands clubs et acteurs du football anglais (Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea...), du football français (Ligue 1, PSG, OM, OL, AS Monaco...), du football italien (Serie A, Juventus, Naples...), du football allemand (Bundesliga, Eintracht, Bayern de Munich...) et, depuis 2022, avec la Primeira Liga portugaise.