Samba Digital annonce la création d'un nouveau département "Data Analytics" destiné à maximiser la performance marketing digitale de ses clients

Lisbonne (Portugal) – 10 avril 2024 - 18 heures : Samba Digital (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB), pionnier dans le marketing digital pour les détenteurs de droits, annonce le lancement de son nouveau département Data Analytics, pour répondre au plus près à l'évolution constante du marché et aux besoins de ses clients.



Cette nouvelle offre est conçue pour renforcer les décisions stratégiques basées sur les données des clients et démontrer concrètement le retour sur investissement (ROI) et le retour sur objectifs (ROO).

Investissant non seulement dans les talents, Samba Digital développe et intègre également des outils de pointe pour l'analyse de la performance et la prise de décision. En collaboration avec les meilleures technologies du marché, les solutions développées par Samba Digital s'appuient sur des outils de mesure de la performance sociale et médiatique, englobant des données comportementales et des études de marché.



Ces innovations visent à accompagner les clients à chaque étape de leur stratégie marketing, de l'identification précise des différents segments de fans jusqu'à la création de connexions plus significatives permettant d'augmenter la valeur dégagée par chaque campagne médias. Les solutions développées sont accessibles à l'ensemble de l'industrie et cible toute typologie de clientèle.