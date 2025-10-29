Sam Altman présente sa vision de l'IA, qui se chiffre en billions de dollars, alors qu'OpenAI se restructure pour passer à l'échelle supérieure

Selon Sam Altman, OpenAI pourrait être l'entreprise la plus importante de l'histoire de la Silicon Valley

On ne sait pas encore comment OpenAI parviendra à réaliser ses coûteuses ambitions en matière d'infrastructure

Selon Sam Altman, l'entreprise doit atteindre un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards de dollars par an

par Deepa Seetharaman et Krystal Hu

Peu après la publication de ChatGPT fin 2022, le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré à ses employés qu'ils étaient à l'aube d'une nouvelle révolution technologique.

OpenAI pourrait bientôt devenir "l'entreprise la plus importante de l'histoire de la Silicon Valley", a déclaré Sam Altman, selon deux anciens employés d'OpenAI.

L'industrie technologique américaine ne manque pas d'ambition. Mark Zuckerberg, patron de Meta META.O , et Jeff Bezos, fondateur d'Amazon AMZN.O , parlent souvent de transformer le monde. Elon Musk, patron de Tesla TSLA.O , a pour objectif de coloniser Mars.

Même dans ces conditions, les aspirations de Sam Altman se distinguent. Après avoir conclu mardi un accord avec Microsoft MSFT.O qui supprime les limites imposées à OpenAI en matière de collecte de fonds , Sam Altman a présenté des plans encore plus ambitieux pour construire une infrastructure d'IA afin de répondre à la demande croissante. Cette restructuration marque un tournant pour OpenAI, qui passe d'un laboratoire axé sur la recherche à un géant structuré pour lever de vastes sommes de capitaux publics, éventuellement par le biais d'une cotation en bourse. Lors d'un livestream mardi, Sam Altman a déclaré qu'OpenAI s'était engagée à développer 30 gigawatts de ressources informatiques pour un montant de 1,4 billion de dollars. À terme, il aimerait qu'OpenAI soit en mesure d'ajouter 1 gigawatt de calcul chaque semaine - une somme astronomique étant donné que chaque gigawatt représente actuellement un coût d'investissement de plus de 40 milliards de dollars. Sam Altman a déclaré qu'avec le temps, les coûts d'investissement pourraient être réduits de moitié, sans préciser comment.

"L'IA est un sport de rois", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson. "Sam Altman comprend que pour être compétitif dans le domaine de l'IA, il devra atteindre une échelle beaucoup plus grande que celle à laquelle OpenAI opère actuellement."

Mais Sam Altman a donné peu de détails sur la manière dont il pourrait réaliser ses plus grandes idées. Sam Altman a précédemment déclaré qu'OpenAI explorait une série d'options de financement créatives. La société a également conclu une série d'accords inhabituels, apparemment circulaires, avec des entreprises publiques telles que Nvidia NVDA.O . Ces transactions ont suscité des critiques car elles créent l'illusion d'une croissance supérieure à la réalité, ce qui soulève le spectre d'une bulle de l'IA.

DES MILLIERS DE MILLIARDS DE DOLLARS SONT NÉCESSAIRES

En janvier, Sam Altman s'est rendu à la Maison Blanche pour annoncer Stargate, un projet d'infrastructure d'IA de 500 milliards de dollars sur lequel l'entreprise travaille avec Oracle ORCL.N , SoftBank 9434.T , Nvidia et le fournisseur de cloud CoreWeave CRWV.O . Debout à côté du président américain Donald Trump , qu'il avait déjà critiqué comme " irresponsable ", Sam Altman a déclaré que l'initiative créerait des centaines de milliers d'emplois. "Nous ne pourrions pas le faire sans vous, Monsieur le Président", a-t-il déclaré.

À l'époque, Sam Altman avait déclaré que Stargate construirait des centres de données d'une capacité de 10 GW, capacité qui a maintenant triplé selon les commentaires qu'il a faits mardi.

Ces projets ne sont qu'un début, a déclaré Sam Altman. Pour soutenir l'investissement massif, a-t-il dit, "à terme, nous devrons atteindre des centaines de milliards de chiffre d'affaires par an."

Pour cela, il faudrait que l'OpenAI - qui devrait atteindre un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année - se développe dix fois plus vite qu'aujourd'hui. La fondation OpenAI nouvellement créée dirigera la mission de l'entreprise et utilisera ses ressources pour utiliser l'IA afin d'aider à guérir des maladies et une nouvelle initiative pour financer la "résilience de l'IA", a déclaré OpenAI, bien que l'on ne sache pas exactement où l'entreprise déficitaire trouvera l'argent.

VERS L'INTRODUCTION EN BOURSE

ChatGPT a déclenché l'engouement pour l'IA, obligeant les grandes entreprises technologiques à dépenser des milliards de dollars pour suivre le mouvement. Depuis, Sam Altman a fait passer OpenAI du statut d'organisation à but non lucratif consacrée à la recherche sur l'IA à celui d'entreprise pesant 500 milliards de dollars, qui tente de mettre au point des systèmes d'IA si puissants qu'ils pourraient modifier fondamentalement la société.

Altman, qui a brièvement envisagé de se présenter au poste de gouverneur de Californie en 2017, ne détient aucune participation dans OpenAI et ne gagne que 76 000 dollars par an grâce à l'entreprise. L'essentiel de sa fortune provient de ses investissements dans de grandes entreprises technologiques, notamment Stripe, Airbnb ABNB.O et, plus récemment, une litanie de startups cherchant à gagner de l'argent sur le boom de l'IA déclenché par OpenAI.

Même à 20 ans, il était une force. En 2008, Paul Graham, fondateur de Y Combinator, a résumé ainsi le jeune Altman, alors âgé de 23 ans: "Vous pourriez le parachuter sur une île remplie de cannibales et revenir dans cinq ans, il serait le roi."

Sam Altman, aujourd'hui âgé de 40 ans, a succédé à Paul Graham à la présidence de l'accélérateur de startups en 2014.

La nouvelle de la restructuration de mardi, ainsi que le commentaire d'Altman selon lequel une introduction en bourse est la voie la plus probable pour OpenAI, suggèrent qu'Altman se prépare à financer ses plus grandes ambitions.

Dans la poursuite de ses objectifs, Altman s'est fait quelques ennemis, notamment le milliardaire Musk, cofondateur d'OpenAI et bailleur de fonds de la première heure qui a quitté l'entreprise en 2018.

Musk a poursuivi OpenAI en justice, affirmant qu'elle s'était écartée de sa mission à but non lucratif. Il a également critiqué le projet Stargate, estimant qu'il manquait de financement. Ce printemps, plusieurs anciens employés d'OpenAI ont soutenu le procès de Musk , affirmant qu'on ne pouvait pas faire confiance à Altman pour donner la priorité à la sécurité publique plutôt qu'aux profits. Il y a deux ans, Sam Altman a été évincé d'OpenAI après s'être brouillé avec le conseil d'administration. Il a été réintégré quelques jours plus tard.

Cette période fera l'objet d'un film hollywoodien, "Artificial", dont la sortie est prévue l'année prochaine. L'acteur Andrew Garfield, qui a joué le rôle d'Eduardo Saverin, cofondateur de Facebook, dans "The Social Network", interprétera le rôle d'Altman, selon IMDb.