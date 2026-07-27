((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Article entièrement mis à jour, avec des informations supplémentaires sur Nvidia, le contexte et des détails concernant la déclaration d'OpenAI de la semaine dernière)

Le directeur général d’OpenAI , Sam Altman, et le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, rencontreront cette semaine à Washington le sénateur américain Mark Warner, a déclaré lundi un porte-parole du législateur démocrate, à la suite de la révélation par OpenAI qu’un de ses systèmes d’IA s’était « déchaîné » lors d’un test. La semaine dernière, OpenAI a révélé qu’un agent autonome alimenté par ses modèles d’IA avancés avait pénétré les systèmes de la société d’IA Hugging Face lors d’un test de sécurité. Cette affaire a suscité un vif émoi parmi les législateurs et les observateurs du secteur quant aux risques liés aux modèles d’IA les plus récents et les plus puissants.

À la suite de cette nouvelle, des législateurs ont proposé un « AI Kill Switch Act », qui permettrait aux autorités fédérales de mettre hors service des modèles d’IA, tandis qu’un groupe bipartite de six membres de la Chambre des représentants des États-Unis a fait pression pour l’adoption d’une loi qui obligerait les développeurs des modèles d’IA les plus puissants à les soumettre à des audits de sécurité indépendants, selon une copie du nouveau projet de loi.

Warner est le principal représentant démocrate au sein de la commission du renseignement du Sénat. Son porte-parole n’a pas précisé quels sujets seraient abordés lors de ces réunions. M. Altman devrait également rencontrer le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a rapporté Politico.