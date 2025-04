Salvatore Ferragamo: pénalisé par une analyse négative information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1,3% à la Bourse de Milan après l'analyse négative d'un broker. Stifel réitère en effet son conseil à 'Conserver' sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 6 E (contre 7 E).



L'analyste réduit également ses estimations pour les années 2025 et 2026 de 2% en moyenne, pour prendre en compte des attentes plus faibles en raison de l'affaiblissement de la demande américaine et des tendances de la vente au détail au 1er trimestre.



'Ferragamo continue de faire face à un redressement prolongé, marqué par des changements de direction et des efforts continus pour affiner son orientation stratégique' indique Stifel.



'Pendant ce temps, l'incertitude entourant les tarifs douaniers américains et leur possible impact préjudiciable sur la confiance des consommateurs aux États-Unis, en Europe et en Chine, pèse sur les perspectives 2025 de Ferragamo' rajoute le bureau d'analyse en conclusion.





Valeurs associées SALVAT. FERRAGAMO 4,852 EUR MIL -1,78%