Salvatore Ferragamo: le titre recule, plombé par le pessimisme de Bernstein information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 17:21









(Zonebourse.com) - L'action Salvatore Ferragamo s'inscrit en net repli mercredi à la Bourse de Milan, la valeur pâtissant d'une note de Bernstein qui a entamé le suivi de la valeur avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 3,4 euros, inférieur de près d'un tiers au niveau de cours actuel.



Vers 17h15, le titre perd 1,8%, contre un gain de 0,1% au même instant pour le FTSE MIB.



Bernstein estime dans sa note qu'un fossé inquiétant tend à se creuser entre le riche héritage dont bénéficie la maison de luxe italienne et ce qu'elle propose aujourd'hui en termes de produits et de communication, avec pour corollaire une détérioration de l'image de marque de la griffe.



Non seulement l'entreprise peine à valoriser son passé prestigieux, mais elle n'arrive pas non plus à s'adapter à un monde où la mode est devenue plus informelle, constate Bernstein, qui déplore des collections incohérentes, mélange brouillon d'ancien et de moderne, de bon et de moins bon, parfois trop abondant.



Pire encore, la marque est en train de glisser vers une forme de banalisation, comme le montrent la faible rentabilité de ses boutiques peu rentables (avec un chiffre d'affaires moyen de seulement 2,8 millions d'euros par magasin) et des stocks bien trop élevés, qui représentent 30% des ventes, conclut l'intermédiaire financier.





