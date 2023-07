Salvatore Ferragamo: des analystes abaissent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 14:47

(CercleFinance.com) - Plusieurs analystes ont abaissé cette semaine leurs objectifs de cours sur la valeur.



Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Salvatore Ferragamo, avec un objectif de cours ramené de 16 à 14,3 euros, dans le sillage d'une réduction de 6% de ses projections de ventes et de BPA 2023-24 pour la maison italienne de chaussures de luxe.



Avant ses résultats semestriels, le 3 août, le broker anticipe un chiffre d'affaires de 309 millions d'euros pour le deuxième trimestre (soit 10% en dessous du consensus), pénalisé par des mesures en interne exacerbant la sous-performance relative par rapport à ses pairs.



'Toutefois, la résilience de la marge brute et le déploiement plus lent des investissements en marketing et en communication devraient protéger la rentabilité au premier semestre', tempère Stifel, qui anticipe 42 millions d'euros d'EBIT pour cette période.



UBS réitère son conseil à vendre sur le titre et abaisse également son objectif de cours à 13,5 E (contre 14,5 E). L'analyste estime que la valeur n'est pas encore au creux de la vague.



' Nous continuons à voir des facteurs défavorables persistants au redressement de Salvatore Ferragamo avec des perspectives incertaines au vu des facteurs macroéconomiques et d'une concurrence accrue ' indique UBS.



'Nous restons prudents sur le dossier, compte tenu de la faible dynamique de la marque et de l'ampleur des investissements requis qui ne sont pas encore pleinement reflétés dans le consensus', explique le broker, pour qui 2023 sera 'une année cruciale de transition'.