Salvatore Ferragamo : chute des recettes au premier semestre, plombées par la vente en gros

La maison de luxe italienne Salvatore Ferragamo a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires de 9,4% à 474 millions d'euros au premier semestre, pénalisé par le canal de vente en gros.

Le groupe a essuyé une perte nette de 57 millions d'euros sur cette période.

"Le résultat a été affecté en particulier par la détérioration de l'environnement de consommation, le contexte difficile du commerce en gros et la faiblesse persistante de la région Asie-Pacifique", indique la société dans un communiqué.

La vente en gros a enregistré une baisse de 17,9% de son chiffre d'affaires, à 105 millions d'euros, par rapport au premier semestre 2024, tandis que la distribution directe au public a baissé de 6,5%.

En Asie-Pacifique, le premier marché de Ferragamo, le chiffre d'affaires a plongé de 18,5% à 128,4 millions d'euros, en raison de la faiblesse persistante de la consommation dans la zone.

Celui de la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique a également baissé, de 7,8%, le résultat positif de la vente directe aux consommateurs ayant été plombé par "la performance négative de l'activité de vente en gros", précise la maison de luxe.

Les ventes en Amérique centrale et du sud ont, elles, enregistré une hausse de 11,6%.

"Nous avons entrepris un diagnostic complet du positionnement de notre marque (...) Cela nous a permis d'identifier les principales priorités commerciales et d'élaborer un plan d'action ciblé", a indiqué la marque.

Ferragamo précise avoir "déjà commencé à mettre en œuvre des changements concrets" et être convaincu "que ces efforts deviendront de plus en plus efficaces d'ici la fin de cette année, puis encore plus en 2026".