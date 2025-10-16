 Aller au contenu principal
Salesforce veut presque doubler son chiffre d'affaires, le marché apprécie
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 17:30

Salesforce, qui s'efforce de rassurer les marchés sur sa stratégie après avoir vu son cours de Bourse s'effondrer de 29% cette année, a annoncé jeudi qu'il prévoyait de quasiment doubler son chiffre d'affaires d'ici à cinq ans, ce qui faisait monter son titre à la Bourse de New York.

A l'occasion d'une journée de rencontre avec les investisseurs, organisée en plein milieu de son salon Dreamforce de San Francisco, le concepteur de logiciels d'entreprise s'est donné comme objectif de générer chiffre d'affaires annuel de plus de 60 milliards de dollars au titre de son exercice fiscal qui se terminera début 2030, contre 35 milliards sur l'exercice 2024/2025 qui s'est clôturé en janvier.

Le spécialiste de la gestion de la relation client (CRM) précise que cette prévision implique une croissance organique annuelle moyenne de plus de 10% sur les cinq prochains exercices.

Le groupe californien dit miser sur sa capacité d'innovation, sur son réseau de distribution et surtout sur son développement dans les données et l'IA, deux activités qui ont généré à elles deux quelque 1,2 milliard de dollars de revenus sur le trimestre écoulé, soit une croissance de 120% d'une année sur l'autre.

Il souligne déjà compter plus de 12.000 clients, de toutes les tailles et issus de tous les secteurs, pour sa plateforme d'agents IA autonomes 'Agentforce'.

Les investisseurs accueillaient favorablement cette perspective d'une ré-accélération de la croissance au vu de la valorisation déprimée du titre.

'L'action se négocie actuellement à environ 16 fois le flux de trésorerie libre prévu pour 2026/2027, soit l'une des plus basses du secteur, comparable à celle d'Adobe', fait valoir un analyste.

'Si la croissance du chiffre d'affaires est réellement en train de toucher un point bas, il est difficile de voir un risque de baisse significatif, d'autant plus que l'entreprise commence à développer un narratif crédible autour des données et de l'intelligence artificielle', ajoute-t-il.






Le titre signait en conséquence, avec un gain de 4%, la plus forte progression de l'indice Dow Jones jeudi en fin de matinée.





