SALESFORCE VA RACHETER LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE SLACK POUR 27 MILLIARDS DE DOLLARS (Reuters) - Salesforce.com a annoncé mardi avoir conclu un accord pour racheter l'application de messagerie professionnelle Slack Technologies contre 27,7 milliards de dollars (22,9 milliards d'euros). Il s'agit de la plus importante acquisition du pionnier de l'informatique dématérialisée ("cloud computing"), qui mise sur un recours prolongé au travail sur fond de crise sanitaire et entend s'affirmer comme un rival de Microsoft. Salesforce va pouvoir fournir aux entreprises une plateforme unifiée pour mettre en relations employés, clients et partenaires, renforçant ainsi son portefeuille d'entreprises. Le titre Slack a légèrement reculé dans les échanges d'après-clôture, tandis que l'action Salesforce perdait plus de 4%. Dans un communiqué distinct, Salesforce a fait était d'un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre de 5,42 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 5,25 milliards de dollars selon les données IBES de Refinitiv. (Munsif Vengattil, Stephen Nellis et Krystal Hu; version française Jean Terzian)

