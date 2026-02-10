Salesforce supprime moins de 1 000 emplois, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Salesforce CRM.N a procédé à des réductions d'effectifs au début de ce mois, la réduction portant sur moins de 1 000 postes, a rapporté lundi Business Insider, citant une source proche du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
