Salesforce supprime moins de 1 000 emplois, selon Business Insider

Salesforce CRM.N a procédé à des réductions d'effectifs au début de ce mois, la réduction portant sur moins de 1 000 postes, a rapporté lundi Business Insider, citant une source proche du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.