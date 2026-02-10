Salesforce supprime moins de 1 000 emplois, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N a supprimé moins de 1 000 postes au début de ce mois, a rapporté Business Insider lundi, citant une personne familière avec le sujet.

Les fonctions concernées comprenaient le marketing, la gestion des produits, l'analyse des données et le produit Agentforce AI, a déclaré Business Insider, citant des posts LinkedIn et des conversations avec deux employés.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Salesforce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le début de l'année a été marqué par des licenciements massifs dans les entreprises américaines, qui rationalisent leurs opérations dans un contexte d'adoption croissante des outils d'intelligence artificielle.

Le géant de la technologie Amazon AMZN.O a déclaré en janvier qu'il supprimait 16 000 postes dans le monde entier, ce qui constitue la deuxième grande vague de suppressions d'emplois en trois mois.

Le directeur général de Salesforce, Marc Benioff, avait déclaré dans un podcast en août de l'année dernière que la société avait supprimé 4 000 postes d'assistance à la clientèle parce qu'elle avait besoin de "moins de têtes", tout en discutant de l'impact de l'intelligence artificielle.

En décembre, la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'exercice 2026, anticipant une croissance de sa plateforme d'agents d'intelligence artificielle en raison d'une forte demande de la part des entreprises.

Salesforce devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre le 25 février.