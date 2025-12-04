Salesforce remonte à nouveau ses objectifs pour l'exercice
De même, l'éditeur de logiciels pour la gestion de la relation clients table désormais sur un BPA ajusté entre 11,75 et 11,77 USD, contre 11,33-11,37 USD il y a trois mois, pour une hypothèse de marge opérationnelle non GAAP maintenue à 34,1%.
Sur son 3e trimestre, Salesforce a vu son BPA ajusté croitre de 35% à 3,25 USD, avec une marge opérationnelle non GAAP améliorée de 2,4 points à 35,5% pour des revenus en hausse de 9% à 10,3 MdsUSD ( 8% à taux de changes constants).
"Notre obligation de performance restante actuelle s'est montrée exceptionnelle, augmentant de 11% sur un an pour atteindre 29,4 MdsUSD, et signalant un pipeline puissant de revenus futurs", met en avant le PDG du groupe, Marc Benioff.
"Nos produits Agentforce et Data 360 constituent les moteurs de la dynamique, atteignant près de 1,4 MdUSD de revenus annuels récurrents, soit un gain explosif de 114% en comparaison annuelle", poursuit le dirigeant.
