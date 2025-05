Salesforce: relèvement de prévisions annuelles information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 09:28









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle mercredi soir, Salesforce annonce avoir relevé sa prévision de revenus pour l'ensemble de l'exercice à 41-41,3 milliards de dollars, en raison d'un vent favorable attendu lié à la dépréciation du dollar.



L'éditeur de logiciels pour la gestion de la relation clients (CRM) table désormais sur un BPA ajusté entre 11,27 et 11,33 dollars, contre 11,09-11,17 dollars il y a trois mois, mais maintient son attente d'une marge opérationnelle non GAAP à 34%.



Sur son premier trimestre, Salesforce a vu son BPA ajusté croitre de 6% à 2,58 dollars, battant sensiblement le consensus, avec une marge opérationnelle non GAAP améliorée de 0,2 point à 32,3% pour des revenus en hausse de 8% à 9,83 milliards.



'Nous avons créé une plateforme d'IA pour entreprises profondément unifiée -avec des agents, des données, des applications et une plateforme de métadonnées- qui est sans rival dans le secteur', met en avant son président et CEO Marc Benioff.





Valeurs associées SALESFORCE 276,240 USD NYSE -0,35%