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Salesforce progresse alors que le ministère américain du Travail met en place un outil d'IA
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 18:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de Salesforce CRM.N augmentent de 1,6 % à 184,82 $ ** La société a annoncé que le Département du Travail américain a commencé à déployer Agentforce, une suite d'agents d'intelligence artificielle autonomes qui complètent les services fournis par les employés

** Le CRM est en passe de mettre fin à trois séances consécutives de pertes alors que le S&P 500 .SPX est en baisse de 1% ** "Le DOL National Contact Center, qui est essentiel pour assurer le bien-être de la main-d'œuvre et des retraités américains, s'appuie sur la structure de données et les technologies cloud de Salesforce comme base du nouveau centre de contact et déploie Agentforce pour fournir une main-d'œuvre numérique composée d'agents d'IA autonomes et intelligents", selon un communiqué ** 54 analystes couvrent CRM, lui donnant une note moyenne de "acheter" et un prix médian de 255 $, selon les données de LSEG

** CRM est en baisse de 30,2 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 7 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC

Valeurs associées

NASDAQ Composite
21 575,70 Pts Index Ex -1,61%
S&P 500 INDEX
6 513,83 Pts CBOE -1,18%
SALESFORCE
185,250 USD NYSE +1,85%
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