Salesforce prévoit un ralentissement de la croissance des ventes en ligne pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis, en raison des restrictions budgétaires des acheteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les offres d'Amazon, Target et Walmart pour les fêtes de fin d'année aux paragraphes 6, 7 et 8)

La croissance des ventes en ligne aux États-Unis pendant la période des fêtes de fin d'année 2025 devrait ralentir par rapport à l'année dernière, car les acheteurs soucieux de leur prix restent attentifs à leurs dépenses dans un contexte d'augmentation du coût de la vie, selon les prévisions de Salesforce publiées mardi.

Salesforce prévoit que les dépenses en ligne entre le 1er novembre et le 31 décembre augmenteront de 2,1 % pour atteindre 288 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'augmentation de 4 % pour atteindre 282 milliards de dollars au cours de la même période l'année dernière.

Ces perspectives font écho à des rapports récents de Deloitte et de PwC , qui soulignent que la saison des fêtes sera morose et que les acheteurs donneront la priorité aux produits de première nécessité, chercheront des rabais plus importants et réduiront leurs achats discrétionnaires en raison de l'incertitude économique qui pèse sur le sentiment.

Ces dernières semaines, les principaux détaillants ont émis des prévisions mitigées à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année. Alors que Walmart WMT.N et Macy's M.N ont revu leurs perspectives à la hausse, le fabricant de jouets Mattel MAT.O a revu ses prévisions à la baisse. Target TGT.N a maintenu ses prévisions annuelles.

"L'une des choses qui nous préoccupe potentiellement est que si les consommateurs sont plus surpris par les frais d'importation que par les transporteurs, cela pourrait avoir un impact sur le commerce électronique", a déclaré Caila Schwartz, directrice de la stratégie et de l'analyse des consommateurs chez Salesforce.

Alors que l'on s'attend à ce que les détaillants soient plus prudents en matière de promotions cette année, les grandes chaînes, dont Amazon et Target, ont annoncé cette semaine leurs journées de promotions pour les fêtes de fin d'année en octobre.

Le deuxième Prime Day de l'année d'Amazon sera de retour les 7 et 8 octobre. Target a déclaré mardi qu'elle lançait sa semaine de promotions à partir du 5 octobre, avec des produits allant de la décoration de vacances aux jouets, dont les prix sont généralement inférieurs à 20 dollars.

Walmart a également annoncé mardi qu'il réduisait les prix de 500 articles dans le rayon des jouets.

Les recommandations basées sur l'intelligence artificielle et les achats assistés par des agents devraient stimuler les achats, Salesforce estimant que ces technologies généreront 51 milliards de dollars de ventes en ligne aux États-Unis, soit 18 % de l'ensemble des ventes prévues.

Salesforce a analysé les données de plus de 1,5 milliard d'acheteurs dans 89 pays utilisant ses plates-formes en nuage, tout en combinant les résultats d'enquêtes sur les sentiments des consommateurs menées auprès de 5 500 personnes pour établir ses prévisions.