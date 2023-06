Salesforce: objectifs de profits relevés pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 10:50

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Salesforce a relevé mercredi soir ses objectifs annuels de BPA et de marge opérationnelle en données ajustées, à entre 7,41 et 7,43 dollars et environ 28%, contre des prévisions de 7,12-7,14 dollars et d'environ 27% il y a trois mois.



L'éditeur de logiciels spécialiste du CRM (gestion de la relation clients) confirme par ailleurs tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 34,5 et 34,7 milliards de dollars pour l'exercice en cours, impliquant une croissance de l'ordre de 10%.



Sur son premier trimestre comptable, il affiche un BPA ajusté de 1,69 dollar et une marge d'exploitation non-GAAP de 27,6%, pour un chiffre d'affaires de 8,25 milliards de dollars, en hausse de 11% en données publiées et de 13% à taux de change constants.