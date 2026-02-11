Salesforce met la main sur Cimulate pour enrichir Agentforce Commerce
Cette acquisition permettra à Agentforce Commerce d'aider les détaillants à offrir des expériences d'achat plus personnalisées, contextualisées et conversationnelles, alors que les attentes des consommateurs continuent d'évoluer.
Cimulate combine des données réelles et simulées du parcours du client pour mieux comprendre son intention, permettant des résultats de recherche plus pertinents et des expériences de découverte personnalisées tout au long du parcours commercial.
Une fois intégrées à Agentforce Commerce, ces fonctionnalités aideront les détaillants à offrir des expériences de recherche plus naturelles et réactives à la manière dont les acheteurs naviguent et achètent réellement.
La transaction, dont les termes financiers ne sont pas divulgués, devrait être finalisée au premier trimestre de l'exercice fiscal 2027 de Salesforce, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Valeurs associées
|184,793 USD
|NYSE
|-4,43%
