Salesforce: le partenariat avec Google va s'étendre 07/06/2023 à 16:48

(CercleFinance.com) - Salesforce et Google ont annoncé mercredi qu'ils prévoyaient d'approfondir leur partenariat dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'optimisation des données et de la gestion des relations clients.



Les deux groupes technologiques expliquent qu'ils comptent mettre en place une meilleure intégration entre Salesforce Data Cloud, l'offre de données clients de Salesforce, et BigQuery, la console de requêtes structurées de Google.



L'objectif est de permettre aux entreprises de créer plus facilement des profils unifiés de leurs clients par le biais de solutions hautement personnalisées.



Après une phase pilote prévue à la mi-2023, cette nouvelle offre devrait être proposée l'an prochain.



Salesforce et Google disent également vouloir mieux intégrer les outils Data Cloud et Google Vertex AI, mais aussi Marketing Cloud et Google Analytics.



Avec toutes ses fonctionnalités, il deviendra possible, pour un distributeur, de connecter des données CRM, comme l'historique des achats des clients, avec des données non-CRM comme l'activité sur les médias sociaux en vue de déployer des modèles d'IA personnalisés permettant de prédire la probabilité que les clients achètent certains types de produits.



L'accord stratégique et technologique conclu entre Salesforce et Google remonte à 2017.