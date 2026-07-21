Salesforce lanterne rouge du Dow Jones, Morgan Stanley n'est plus à l'achat

L'action Salesforce accuse la plus forte baisse de l'indice Dow Jones mardi matin à la Bourse de New York, Morgan Stanley ayant abaissé sa recommandation sur le titre de surpondérer à pondération en ligne et sabré son objectif de cours, ramené de 287 à 185 dollars.

Dans une note de recherche, l'intermédiaire souligne que les récents résultats de Salesforce dessinent un "tableau contrasté" au niveau de l'activité, tiraillée entre l'engouement qui gagne l'intelligence artificielle d'un côté et la détérioration continue des revenus issus des abonnements (SaaS) de l'autre.

S'il fait valoir que le groupe de San Francisco tente actuellement de réinventer son modèle afin d'aborder au mieux l'ère des agents autonomes, l'analyste souligne que la dynamique des indicateurs clés de son agent IA Agentforce ne suffit pas encore à provoquer une inflexion de la croissance organique, qui reste freinée par la lourdeur des activités historiques.

Un trading range qui apparaît limité

"Sans accélération notable de l'activité, le titre devrait continuer d'évoluer dans une fourchette étroite de variations", prévient MS.

Morgan Stanley ajoute que le titre paraît, à environ 19 fois le ratio cours/bénéfice (GAAP), valorisé à sa juste valeur en l'absence d'accélération notable de la croissance, avec un profil risque/rendement équilibré justifiant une opinion neutre.

Environ une heure après l'ouverture, l'action perd 1,42% à 171,33 dollars tandis que le Dow Jones avance d'environ 0,5%. Le titre a perdu plus de 35% depuis le début de l'année.