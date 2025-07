Salesforce: la performance commerciale automatisée grâce à l'IA information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 17:21









(Zonebourse.com) - Salesforce a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle offre d'intelligence artificielle (IA) destinée à améliorer la performance commerciale des entreprises.



L'outil, qui intègre des agents d'IA à 'Revenue Cloud', la plateforme de gestion du cycle de vente de Salesforce, doit permettre l'automatisation de plusieurs tâches clés, allant de la création des devis à la facturation. L'objectif affiché est de libérer du temps aux équipes commerciales tout en accélérant les processus de vente.



Grâce à l'IA, les utilisateurs peuvent notamment générer des devis complexes en quelques secondes, en exprimant simplement leurs besoins en langage naturel.



Déployée en interne, cette solution baptisée 'Agentforce for Revenue Cloud' a déjà permis à Salesforce de constater des gains de productivité significatifs en réduisant de 75% le temps nécessaire à la génération de devis et de 87% le clics de ses équipes commerciales, selon des chiffres communiqués par le concepteur de logiciels pour la relation-client.



Ce lancement intervient dans un contexte de complexification croissante des opérations commerciales, alors qu'une étude de Deloitte a récemment montré que 71% des cadres dirigeants dans le 'B2B' estimaient que leurs processus de vente restaient trop fragmentés et largement manuels, tandis que 13% des ventes seraient perdues en raison d'outils déconnectés.





