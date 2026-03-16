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Salesforce entame son programme de rachat accéléré d'actions
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:35

Salesforce annonce le lancement ce jour de son programme de rachat accéléré d'actions (ASR) précédemment annoncé pour 25 MdsUSD, par la mise en oeuvre d'accords qu'il avait conclu le 11 mars 2026 avec certaines institutions financières.

Cette opération, présentée comme le plus grand ASR de l'histoire, représente l'exécution immédiate de la moitié du programme de rachat d'actions agrégé de 50 MdsUSD autorisé par son conseil d'administration en février 2026.

"Ces 25 MdsUSD d'ASR reflètent notre conviction croissante dans la durabilité de notre trajectoire de croissance et de flux de trésorerie", a déclaré Robin Washington, directeur des opérations et des finances de Salesforce.

Cet ASR commence ce jour avec le prépaiement et la livraison initiale de 103 millions d'actions, représentant environ 80% du total des actions prévues pour être rachetées, selon le prix de clôture des actions ordinaires de Salesforce au 11 mars dernier.

Le nombre final d'actions à racheter sera généralement déterminé par le prix moyen pondéré par volume des actions ordinaires de Salesforce pendant la durée de la transaction, moins une décote et soumis à ajustements.

Le spécialiste américain des solutions logicielles pour la gestion de la relation client (CRM) précise que le règlement final de l'opération devrait avoir lieu au 3e ou au 4e trimestre de son exercice 2027.

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