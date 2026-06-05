Salesforce en partenariat avec la Coupe du monde de la FIFA 2026

Salesforce annonce un partenariat historique en devenant soutien officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 en Amérique du Nord et dans le pays hôte, le Brésil.

Ce partenariat associe les événements sportifs les plus regardés au monde à Agentforce 360, le portefeuille complet de solutions d'IA de Salesforce destiné à alimenter l' agentic enterprise , explique l'éditeur de logiciels de gestion de la relation client.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 sera le plus grand tournoi de l'histoire de la FIFA, avec 48 équipes et une audience mondiale attendue de plus de 5 milliards de personnes. La technologie Salesforce jouera un rôle central dans le fonctionnement du tournoi, l'engagement des supporters et la coordination avec les villes hôtes.

L'événement déploiera Slack, son système d'exploitation collaboratif, afin de coordonner la gestion des effectifs dans les 16 villes hôtes du Mexique, du Canada et des États-Unis. Slack servira de plateforme opérationnelle permettant à la main-d'oeuvre, aux applications et aux flux de travail alimentés par l'IA de fonctionner ensemble en temps réel.

Pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 au Brésil, Slack et la plateforme Agentforce 360 favoriseront l'engagement des supporters sur les plateformes numériques de la FIFA. Les agents autonomes exploiteront les données des tournois afin d'offrir aux supporters des interactions omnicanales personnalisées.

Les deux tournois utiliseront l'écosystème Salesforce, incluant Agentforce Service, Ventes et Marketing, pour gérer les relations et communications avec les villes hôtes, les fournisseurs et les parties prenantes. Une base unifiée permettra d'automatiser les interactions, de stimuler la croissance des revenus et de maximiser l'efficacité opérationnelle.