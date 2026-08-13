Salesforce en hausse, JPM initie une recommandation « surpondérer » en raison de la reprise attendue de son activité principale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action du fournisseur de logiciels d'entreprise Salesforce CRM.N progresse de 2,2% à 197,60 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan annonce qu'il passe l'action d'une note « non notée » à « surpondérée » et fixe un objectif de cours de 250 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 29% par rapport à son dernier cours de clôture

** La société de courtage explique que son opinion favorable repose sur une accélération attendue de l’activité principale au second semestre de l’exercice 2027, dans une perspective à court terme

** Elle ajoute que les inquiétudes concernant la remise en cause de la position de CRM auprès des entreprises, due à l’adoption de modèles d’IA de pointe et à la dynamique concurrentielle, devraient être « limitées à une petite partie de l’activité »

** Sur 55 sociétés de courtage, 41 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 12 « conserver » et deux « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian s’établit à 240,50 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, CRM affichait une baisse d’environ 27% depuis le début de l’année