Salesforce en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels

3 septembre - ** L'action Salesforce CRM.N grimpe de ~1% ce mercredi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs étant à l'affût de signes de progrès en matière de monétisation du cloud et de l'IA

** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires du T2 augmente de près de 9% en glissement annuel à 10,135 milliards de dollars, le BPA ajusté devrait atteindre 2,78 dollars contre 2,56 dollars en glissement annuel, selon LSEG

** CRM a relevé en mai ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2026, mais les inquiétudes concernant la croissance organique persistent après l'acquisition d'Informatica pour un montant de 8 milliards de dollars ** "Nous croyons que Salesforce est bien positionné pour participer à la tendance de l'IA générative avec un solide portefeuille cloud et de nouvelles innovations; cependant, la croissance est peu inspirante, la concurrence est dynamique, les logiciels sont sous pression et la macro est périlleuse", a écrit Brian White, analyste chez Monness Crespi Hardt, dans une note à la clientèle la semaine dernière.

** L'action a récemment été évaluée à 21 fois les bénéfices attendus, bien en dessous de la moyenne sur 5 ans de 38, selon les données de LSEG

** Les actions de CRM ont baissé d'environ 24% depuis le début de l'année, à la traîne du S&P 500 .SPX , qui a augmenté de ~9%