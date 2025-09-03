 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 718,50
+0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Salesforce en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 19:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action Salesforce CRM.N grimpe de ~1% ce mercredi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs étant à l'affût de signes de progrès en matière de monétisation du cloud et de l'IA

** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires du T2 augmente de près de 9% en glissement annuel à 10,135 milliards de dollars, le BPA ajusté devrait atteindre 2,78 dollars contre 2,56 dollars en glissement annuel, selon LSEG

** CRM a relevé en mai ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2026, mais les inquiétudes concernant la croissance organique persistent après l'acquisition d'Informatica pour un montant de 8 milliards de dollars ** "Nous croyons que Salesforce est bien positionné pour participer à la tendance de l'IA générative avec un solide portefeuille cloud et de nouvelles innovations; cependant, la croissance est peu inspirante, la concurrence est dynamique, les logiciels sont sous pression et la macro est périlleuse", a écrit Brian White, analyste chez Monness Crespi Hardt, dans une note à la clientèle la semaine dernière.

** L'action a récemment été évaluée à 21 fois les bénéfices attendus, bien en dessous de la moyenne sur 5 ans de 38, selon les données de LSEG

** Les actions de CRM ont baissé d'environ 24% depuis le début de l'année, à la traîne du S&P 500 .SPX , qui a augmenté de ~9%

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
6 419,16 Pts CBOE +0,06%
SALESFORCE
255,395 USD NYSE +1,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank